Наприкінці тижня НАТО почне операцію з охорони ключових підводних об’єктів у Балтійському морі. У цій місії братиме участь близько десяти кораблів із флоту Балтійського моря та країн-членів НАТО. Кораблі залишатимуться в регіоні до квітня.

Про це повідомляє Yle.

У Фінській затоці продовжуватимуть патрулювати флотилії Фінляндії та Естонії, тоді як інші кораблі НАТО будуть розміщені в різних частинах Балтійського моря. Їх завданням буде захист енергетичних і дата-кабелів, а також стримування потенційних саботажів.

“НАТО збільшить свою присутність у Балтійському морі”, – йдеться у повідомленні.

У відповідь на це рішення Фінляндія та Естонія звернулися за підтримкою до Альянсу, щоб посилити захист після ймовірного пошкодження танкером Eagle S електрокабеля Estlink та кількох дата-кабелів між Фінляндією та Естонією.

Упродовж останнього року було зафіксовано три випадки пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі. У листопаді 2024 року постраждали кабелі між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною. У жовтні 2023 року було пошкоджено газопровід Balticconnector і телекомунікаційні кабелі. У 2022 році було виявлено руйнування газопроводу Nord Stream 2.

Країни JEF, серед яких і Фінляндія, посилять співпрацю у сфері моніторингу морських суден. Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що рівень готовності військово-морських сил у відстеженні руху суден є високим.

“Наші військово-морські сили мають добрий рівень ситуаційної обізнаності”, – зауважив Хяккянен.

За словами Хяккянена, завдяки співпраці зможуть ефективніше ідентифікувати підозрілі судна.

Країни JEF оголосили про використання штучного інтелекту для моніторингу судноплавства біля критичної інфраструктури. Британська група почне відстежувати судна за допомогою системи AIS для оцінки потенційних ризиків для підводних об’єктів.

“Операція Nordic Warden допоможе захиститися як від навмисних актів саботажу, так і від випадків, що виникають через грубу недбалість”, – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Уряд Великої Британії наголосив, що спеціальний моніторинг здійснюватиметься за 22 районами, серед яких Англійський канал, Північне море, Данські протоки та Балтійське море.