Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що під час найближчої міністерської зустрічі НАТО може бути порушене питання перехоплення російських ракет над Україною силами країн-членів Альянсу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24.

Сікорський наголосив, що ідею знищення ракет за межами території України слід розглядати в контексті права на самооборону.

“Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде включено до порядку денного”, — зазначив міністр.

Він також прокоментував запит президента України Володимира Зеленського щодо можливості збивання російських ракет ще до того, як вони перетнуть польський кордон. Сікорський зазначив, що тут виникає питання, де починається і де закінчується право на самооборону.

“Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашою територією? У цьому випадку немає сумнівів, але тоді можуть виникнути ризики, як сталося в Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди, поранили чи навіть вбили людей”, — пояснив Сікорський.

Він додав, що щодо українського прохання можуть існувати різні думки, і це питання вимагає обговорення та узгоджень у колі союзників.