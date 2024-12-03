На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати разом із союзниками по Альянсу продовжать підтримувати Україну.

Про це повідомляє Sky News.

За його словами, Альянс має рішучість забезпечити Україну всім необхідним для протидії російським атакам як на полі бою, так і проти її енергетичної інфраструктури.

“Путін знову намагається використати зиму як зброю, намагаючись залишити людей без тепла і світла. Ми не дозволимо цьому статися”, – підкреслив він.

Блінкен також зазначив, що Росія продовжує атакувати енергетичну систему України, прагнучи створити гуманітарну кризу, залишаючи мільйони без електрики та теплопостачання.

НАТО і далі постачатиме Україні обладнання, необхідне для відновлення енергетичної системи, а також ресурси для зміцнення обороноздатності на полі бою. Блінкен зазначив, що союзники налаштовані рішуче і не збираються допустити використання природних умов як зброї проти мирного населення.

На зустрічі обговорювались також довгострокові заходи для підтримки України, які допоможуть їй протистояти викликам, включно з майбутньою зимою.