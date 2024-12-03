Про це повідомляє Sky News.
За його словами, Альянс має рішучість забезпечити Україну всім необхідним для протидії російським атакам як на полі бою, так і проти її енергетичної інфраструктури.
“Путін знову намагається використати зиму як зброю, намагаючись залишити людей без тепла і світла. Ми не дозволимо цьому статися”, – підкреслив він.
Блінкен також зазначив, що Росія продовжує атакувати енергетичну систему України, прагнучи створити гуманітарну кризу, залишаючи мільйони без електрики та теплопостачання.
НАТО і далі постачатиме Україні обладнання, необхідне для відновлення енергетичної системи, а також ресурси для зміцнення обороноздатності на полі бою. Блінкен зазначив, що союзники налаштовані рішуче і не збираються допустити використання природних умов як зброї проти мирного населення.
На зустрічі обговорювались також довгострокові заходи для підтримки України, які допоможуть їй протистояти викликам, включно з майбутньою зимою.
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