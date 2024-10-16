Про це повідомила Джуліан Сміт, очільниця місії США при НАТО, перед засіданням міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише “Голос Америки”.

На запитання журналістів про перспективу надання такого запрошення, Сміт зазначила, що позиція союзників залишається незмінною. Вона нагадала, що під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні було підтверджено, що Україна впевнено рухається до членства в Альянсі.

“Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть просуватися до Альянсу”, – підкреслила пані посол.

Раніше, 3 жовтня, під час візиту до Києва новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна нині ближча до вступу в Альянс, ніж будь-коли раніше.