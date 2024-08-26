Німецькі спецслужби, повідомили про підозру, що Росія може готувати диверсію на авіабазі НАТО в Німеччині з використанням безпілотника.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Імовірно, мова йде про військовий аеродром у місті Гайленкірхен, де розташована база НАТО. Майже два тижні тому базу оточили через підозри щодо можливої диверсії, зокрема отруєння питної води, хоча ця інформація тоді не підтвердилася. Пізніше на базі затримали чоловіка, який намагався проникнути на територію військових казарм.

На цій базі розміщені літаки системи бортового попередження та контролю (AWACS), які використовуються для моніторингу повітряного простору в східних регіонах НАТО. У разі військової атаки AWACS мають заздалегідь повідомити командування альянсу.

Як зазначало видання UK Defence Journal, з початку повномасштабного вторгнення Росії AWACS НАТО регулярно патрулюють повітряний простір над Східною Європою та Балтійським морем, спостерігаючи за російськими військовими літаками поблизу кордонів країн-членів НАТО