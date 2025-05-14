Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне підкреслив, що підтримка України з боку Північноатлантичного альянсу залишатиметься “незламною”. Це необхідно для того, щоб Київ міг вести переговори з Росією “з позиції сили”.

Драгоне зазначив, що для досягнення миру та стабільності потрібні значні інвестиції часу та ресурсів. Він підкреслив, що безпека має свою ціну, але вона є незначною в порівнянні з витратами на ведення війни та відновлення після неї.

Адмірал також попередив, що альянс ризикує зіткнутися з “підвищеним ризиком нестабільності”, якщо не продовжить інвестувати в так звану “вакцину стримування”.

10 травня, під час зустрічі “коаліції охочих”, представники США та європейських країн закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь делегати з 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед учасників зустрічі були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, які були присутні особисто, тоді як інші країни підключилися онлайн.

Перед і після засідання учасники “коаліції охочих” провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який підтримав ініціативу.

Володимир Путін, президент Росії, запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без жодних попередніх умов. Цю інформацію він озвучив на пресконференції 11 травня.

Під час свого виступу Путін не згадав про ініціативу “коаліції охочих” щодо 30-денного припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня, незважаючи на те, що пропозиція отримала підтримку понад 20 країн, включаючи Францію, Німеччину, Велику Британію та Польщу.

Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив, що “Росія має власну позицію” щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після його розмови з Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський також заявив, що чекає на Путіна у Стамбулі на прямих переговорах 15 травня. Дональд Трамп висловив можливість свого візиту до Стамбула, якщо Путін також прибуде на зустріч.