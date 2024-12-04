Київ отримав позитивну реакцію партнерів у НАТО на свій запит щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони (ППО) для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури України.

Про це розповів журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає “Європейська правда”.

Рютте підкреслив, що це питання стало центральним під час засідання Ради Україна-НАТО.

“Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала (додаткові системи) ППО для захисту своєї критичної інфраструктури”, — заявив він.

Генсек відзначив складність завдання через обмежену кількість доступних систем ППО, які розподілені серед держав Альянсу. Проте він зазначив, що партнери готові надати Україні всі наявні ресурси для посилення її оборонних спроможностей.

“Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем ППО. Але (на засіданні у вівторок) за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримають Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні – будуть надані”, — сказав Рютте.

Він не уточнив точну кількість і типи нових систем ППО, які можуть бути надані Україні, однак він наголосив на досягнутій домовленості щодо максимальних зусиль для посилення української протиповітряної оборони.