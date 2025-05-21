Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що збільшення витрат на оборону до 2% від ВВП і більше має на меті продемонструвати Росії, що відповідь НАТО на її військову активність буде руйнівною. Цю думку він висловив під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом 21 травня.

Рютте звернув увагу на те, що Росія посилює свою військову присутність на кордонах з Норвегією та Фінляндією, які є членами НАТО. У відповідь на ці дії альянс повинен зміцнити свої збройні сили та підготувати їх до можливих загроз. «Ми повинні переконатися, що Путін усвідомлює: якщо він вирішить напасти зараз або в найближчому майбутньому, наша реакція буде нищівною», – наголосив він.

За словами Рютте, основними напрямками для інвестицій в оборону мають стати маневрені сухопутні підрозділи, ракети великої дальності, системи командування та управління, а також протиповітряна оборона. Він також зазначив, що 2% ВВП – це лише початок, і в майбутньому витрати повинні перевищити 3% ВВП.

На майбутньому саміті НАТО в Гаазі планується обговорити важливі питання, такі як оборонні витрати, забезпечення виробництва озброєння в оборонній промисловості альянсу, а також підтримка України. «Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна була в найкращому становищі для продовження боротьби, а після досягнення миру – щоб угода була міцною і тривалою, без повторення помилок Мінських угод», – підсумував Рютте.