Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що цей крок є частиною зусиль НАТО щодо збільшення виробництва у тому, що новий генеральний секретар Марк Рютте називає “переходом до мислення воєнного часу”.

За словами співрозмовників агентства, Альянс шукає варіанти, щоб безпечним шляхом поділитися деякими даними, аби переконати оборонні компанії збільшити свої виробничі потужності.

Джерела зазначають, що такий крок вимагатиме консенсусу серед країн НАТО, і він може бути досягнутий вже протягом “наступних кількох місяців”.

Ця ініціатива з’явилася в той момент, коли члени НАТО прагнуть переозброїтися на тлі війни Росії проти України.

Співрозмовники додають, що згідно з окремою процедурою, Альянс також розпочинає процес обміну деякими секретними стандартами з Євросоюзом, до якого також входять 24 із 32 країн НАТО. Через конфіденційність інформації ці стандарти будуть передаватися поступово, у міру їх опрацювання з боку НАТО.

Ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію Збройних сил країн-членів НАТО і досягнення оперативної сумісності між союзниками. Вони можуть включати, наприклад, калібри зброї або загальну військову термінологію.

Отримання цієї інформації може дозволити ЄС узгодити норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.

Офіційний представник НАТО заявив, що Альянс зробив кроки для обміну своїми стандартами, у тому числі з ЄС, у рамках своїх нових планів оборони, а також тісніше співпрацює з промисловістю.

НАТО нещодавно поділилося з ЄС стандартами несекретних матеріалів, які комісар Європейського союзу з оборони Андрюс Кубілюс назвав “безпрецедентним” виявом довіри.

За словами джерел, цей крок було зроблено з ініціативи генсека НАТО. За їхніми словами, Рютте зосередився на зміцненні зв’язків між НАТО та ЄС після вступу на посаду у жовтні.