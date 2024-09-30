Від 29 вересня НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії після інцидентів падіння російських безпілотників на території країни.

Про це повідомляє пресслужба Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО.

“У координації з румунським військовим керівництвом НАТО 29 вересня 2024 року розпочало додаткові польоти літаків спостереження, обладнані бортовою системою попередження та контролю (AWACS) над Румунією”, – йдеться у повідомленні.

Рішення про польоти AWACS було ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі та допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежувати російську військову активність.

У пресслужбі підкреслили, що літаки спостереження здійснюють моніторинг російської військової активності на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.