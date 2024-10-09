Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що в умовах сучасної геополітики НАТО повертається до свого основного завдання – стримування і захисту від загроз зі Сходу, зокрема з боку Росії.

Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Укрінформ.

“Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням ‘НАТО 3.0’. Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий Альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах Альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони”, – зазначив він.

Стубб також підкреслив, що Фінляндія активно бере участь у заходах солідарності та зміцненні командних структур НАТО. Спільно зі США та північними союзниками країна приєднається до об’єднаного командування НАТО в Норфолку, а також створюватиме сильний сухопутний компонент у складі своїх збройних сил. Крім того, разом зі Швецією Фінляндія працює над формуванням передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО.