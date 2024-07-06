Напередодні саміту Альянсу, що відбудеться цьогоріч у Вашингтоні, було опитано понад 30 тисяч респондентів, які висловили своє ставлення до таких питань, як підтримка членства їхньої країни в НАТО, відданість колективній обороні інших союзників по Альянсу, а також схвалення додаткових оборонних видатків.

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО.

Зазначається, що серед опитаних зберігається високий рівень підтримки як НАТО, так і питання збільшення оборонних видатків.

Як і під час попередніх опитувань напередодні самітів НАТО, респондентів запитали про їхнє ставлення до війни Росії проти України. Майже дві третини опитаних в країнах Альянсу вважають, що війна Росії проти України позначилася на безпеці й захисті їхньої країни (63%). Серед респондентів переважає згода щодо того, що підтримка України з боку їхньої країни повинна тривати (61%).

Більшість опитаних в державах–країнах Альянсу і надалі вважають, що їхня країна має захищати інших союзників у разі нападу (63%), а 70% відповіли, що проголосували б на референдумі за те, щоб їхня країна залишилася в НАТО.

Підтримка громадськістю збільшення оборонних видатків сягнула рівня 76% і продовжує зростати, причому, з-поміж інших статей витрат, збільшення видатків на оборону здобуло найбільшу прихильність серед опитаних (41%).

Водночас ставлення до Росії та Китаю залишається досить несприятливим. Більшість респондентів в країнах Альянсу висловили негативне ставлення до Росії (62%) і Китаю (48%).