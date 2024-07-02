НАТО призначить високопосадовця для координації військових поставок в Україну, що стане одним із заходів, спрямованих на зміцнення довгострокової підтримки України. Про це буде оголошено на саміті Альянсу наступного тижня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що ці кроки спрямовані на те, щоб підтримати перспективи України в НАТО, не пропонуючи їй членства. Альянс також прагне вжити заходів на тлі сплеску правих сил у Європі і ймовірності того, що Дональд Трамп знову стане президентом США.

Крім того, НАТО створить нове командування у Вісбадені (Німеччина) для координації поставок військової техніки до Києва та навчання українських військ.

Високопоставлений цивільний чиновник у Києві зосередиться на довгострокових потребах України у військовій модернізації та невійськовій підтримці, взаємодіючи як із командуванням у Вісбадені, так і зі штаб-квартирою НАТО у Брюсселі.

Операцію буде укомплектовано майже 700 американськими та іншими союзними кадрами з 32 країн Альянсу. Вона візьме на себе більшу частину місії, яку виконували американські військові з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.