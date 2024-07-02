Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Журналісти зазначають, що ці кроки спрямовані на те, щоб підтримати перспективи України в НАТО, не пропонуючи їй членства. Альянс також прагне вжити заходів на тлі сплеску правих сил у Європі і ймовірності того, що Дональд Трамп знову стане президентом США.
Крім того, НАТО створить нове командування у Вісбадені (Німеччина) для координації поставок військової техніки до Києва та навчання українських військ.
Високопоставлений цивільний чиновник у Києві зосередиться на довгострокових потребах України у військовій модернізації та невійськовій підтримці, взаємодіючи як із командуванням у Вісбадені, так і зі штаб-квартирою НАТО у Брюсселі.
Операцію буде укомплектовано майже 700 американськими та іншими союзними кадрами з 32 країн Альянсу. Вона візьме на себе більшу частину місії, яку виконували американські військові з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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