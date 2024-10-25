Хоча НАТО має обмежені можливості прямої відповіді на можливе відправлення північнокорейських військ до Росії, можливі кроки можуть включати посилення підтримки України та активізацію співпраці з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

У матеріалі зазначається, що Південна Корея представить свої розвідувальні дані представникам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок. Співрозмовники агентства додали, що можливі варіанти реакції НАТО на відправлення військових з Північної Кореї до Росії є обмеженими.

“Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України та розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні”, – повідомляють джерела.

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, військових КНДР відправлять на фронт після місячної підготовки на російських об’єктах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.

Крім того, Сеул вказує на те, що Росія планує забезпечити північнокорейських військових формою, зброєю та фальшивими посвідченнями особи, щоб вони виглядали як жителі східних регіонів Росії.