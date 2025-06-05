НАТО готується до саміту в Гаазі: оборонні зобов’язання та підтримка України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив важливість узгодження конкретних зобов’язань серед країн-членів Альянсу щодо підвищення оборонних витрат, нарощування виробництва озброєння та підтримки України до саміту, який відбудеться в Гаазі. Цю інформацію повідомили кореспонденти.
Рютте зазначив, що під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 5 червня в Брюсселі, учасники мають визначити оборонні цілі. Це, на його думку, є критично важливим для розуміння, скільки коштів Альянс планує витратити на оборону в найближчі роки.
“Я прогнозую, що ми домовимося про ці цілі. Це важлива складова підготовки до саміту в Гаазі. Ми хочемо вийти на нього зі зобов’язаннями щодо збільшення оборонних витрат, посилення виробництва і, звичайно, продовження підтримки України.”
Також Рютте повідомив, що сьогодні відбудеться зустріч Ради НАТО-Україна, в якій візьмуть участь міністри оборони, зокрема міністр оборони України Рустем Умєров та Верховна представниця ЄС Кая Каллас.
Відповідаючи на запитання про те, чи розчарований він коротким візитом американських колег, Рютте зазначив, що це не є проблемою:
“Справа не в кількості зустрічей. Справа в зобов’язаннях. А вони з боку США, міністра Гегсета та президента – непохитні.”
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