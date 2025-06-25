Марк Рютте прокоментував заяви Трампа про Іран та Ізраїль

Про це Марк Рютте повідомив журналістам перед засіданням альянсу, зазначає The Guardian.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив свою думку щодо недавніх коментарів президента США Дональда Трампа про Іран та Ізраїль. 24 червня Трамп охарактеризував дії обох країн, заявивши, що “вони, чорт забирай, не знають що роблять”. Цю інформацію Рютте озвучив журналістам перед засіданням альянсу.

Рютте поділився словами Трампа, які той висловив перед вильотом до Нідерландів:

“Вони сильно посварилися, як двоє дітей на шкільному подвір’ї. Знаєте, вони б’ються несамовито. Ви не можете їх зупинити. Нехай б’ються хвилини дві-три. Тоді їх легше зупинити.” – Дональд Трамп

Генеральний секретар НАТО порівняв висловлювання Трампа з тим, як батько може говорити про своїх дітей:

“Татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику, щоб це зупинити.” – Марк Рютте

У той же день Трамп заявив, що Ізраїль та Іран порушили угоду про припинення вогню, яку він оголосив кілька годин тому. Він висловив незадоволення обома країнами, але особливо Ізраїлем, за удари, які сталися після оголошення про припинення вогню.

Раніше Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Проте ізраїльська армія повідомила, що Іран випустив кілька хвиль ракет, внаслідок чого в ізраїльському місті Беер-Шева загинули троє людей.

Під час польоту до Нідерландів Трамп оприлюднив скриншот з повідомленнями від генсека НАТО Марка Рютте, в яких той хвалить Трампа за дії проти Ірану:

“Дональде, ви привели нас до справді, справді важливого моменту для Америки, Європи та світу. Ви досягнете того, чого жоден американський президент за десятиліття не міг зробити.” – Марк Рютте

Рютте також прокоментував публікацію скриншота Трампом: