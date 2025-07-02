Марк Рютте про призупинення США постачання озброєння Україні

Про це Марк Рютте повідомив у ефірі Fox News

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив свою думку щодо рішення Сполучених Штатів призупинити постачання озброєння та боєприпасів Україні. Він підкреслив, що в короткостроковій перспективі Україні необхідна підтримка, особливо в сфері протиповітряної оборони.

У своєму інтерв’ю на Fox News Рютте зазначив, що хоча США повинні дбати про свої запаси озброєння, підтримка України залишається критично важливою.

“Я повністю розумію, що США завжди повинні переконатися, що їх власні інтереси покриті. Але коли йдеться про Україну, в короткостроковій перспективі Україна не може обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати, коли йдеться про боєприпаси й системи протиповітряної оборони.” – Марк Рютте

Він також згадав, що під час саміту НАТО в Гаазі у червні 2025 року президенти України та США обговорювали питання зміцнення протиповітряної оборони України, назвавши цю розмову “хорошою дискусією”.

Рютте додав, що європейські країни вже виділили 35 мільярдів доларів для підтримки України, і хоча тягар частково переноситься з США на Європу, без практичної допомоги Америки не обійтися.

“Європейці тим часом дійсно активізуються. Цього року вони вже виділили 35 мільярдів для України. Отже, коли мова йде про перенесення тягаря з США на Європу, це відбувається. Але ми не можемо обійтися без практичної підтримки США.” – Марк Рютте

Він також підкреслив, що для США важливо, щоб Україна не програла війну, розпочату Росією.

Напередодні прессекретарка Білого дому Анна Келлі підтвердила, що США призупинять частину поставок ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через зменшення запасів на американських складах.

Згідно з інформацією NBC News, наказ про призупинення видав міністр оборони США Піт Гегсет після службової записки про перегляд арсеналів боєприпасів. Постачання можуть бути затримані до завершення оцінки.

Міністерство оборони України повідомило, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання від США не надходило. Українська сторона запросила телефонну розмову для уточнення деталей.