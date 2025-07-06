Марк Рютте про загрозу нападу Росії на Естонію та роль НАТО

Про це заявив в інтер’їю видання The New York Times.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив думку, що хоча наразі Володимир Путін не має наміру нападати на Естонію, така загроза може виникнути через 5-7 років, якщо НАТО не посилить свою оборону. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю для The New York Times.

Рютте прокоментував статтю в New Yorker, де йшлося про військові навчання в Естонії, які перевіряли готовність країни до можливого вторгнення з боку Росії. У статті зазначалося, що Естонія не має власних військово-повітряних сил і військово-морського флоту, а умовна армія противника мала значну перевагу під час навчань. Автори підсумували, що ситуація для Естонії є досить складною.

“Те, що описано в The New Yorker, є правдою, але це не тривожний сигнал, тому що у нас є всі плани на випадок нападу на Естонію – і росіяни це знають – наша реакція буде руйнівною. Я не можу вдаватися в усі деталі, тому що, як я знаю, Володимир Путін дивиться ці програми.” – Марк Рютте

Він підкреслив, що країни-члени НАТО повинні не лише мати плани на випадок нападу, а й забезпечити їх необхідним особовим складом та військовою технікою. Саме тому союзникам потрібно збільшувати військові витрати.

Рютте також зазначив, що наразі Путін не наважиться на напад, оскільки в такому випадку на допомогу Естонії прийдуть всі сили НАТО, включаючи підтримку США. Проте він попередив, що через 5-7 років ситуація може змінитися, якщо не буде додаткових інвестицій в оборону.

“Але справа не в тому, що естонці залишилися самі собі. Це будуть повні сили НАТО, включаючи повну підтримку Сполучених Штатів, які прийдуть на допомогу. Путін це знає. Ось чому він не нападе на Естонію зараз. Але він може зробити це через п’ять або сім років, якщо ми не зробимо ці додаткові інвестиції.” – Марк Рютте

На запитання про впевненість у тому, що США дійсно прийдуть на допомогу Естонії у разі нападу Росії, Рютте відповів, що він переконаний у цьому на 100%.