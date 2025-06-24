Марк Рютте про загрозу Росії та збільшення оборонних витрат НАТО

Про це він сказав на офіційному сайті НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив занепокоєння щодо можливого нападу Росії на країни Альянсу в найближчі 3–7 років, якщо не буде збільшено інвестиції в оборону. Ці коментарі він зробив під час брифінгу напередодні саміту НАТО в Гаазі, відповідаючи на запитання про загрози з боку РФ, особливо для країн східного флангу.

Рютте нагадав про своє попереднє застереження, яке він озвучив у Лондоні, щодо ймовірності нападу Росії на країни-члени НАТО протягом п’яти років. Він зазначив:

“На сьогодні, якщо Росія нападе, наша відповідь буде руйнівною – і росіяни це знають. Але військові аналітики, зокрема начальник Генштабу Німеччини та представники розвідки, вказують, що через 3, 5, 7 років Росія зможе успішно атакувати, якщо ми не почнемо більше інвестувати в оборону просто зараз.” – Марк Рютте

Генеральний секретар підкреслив, що нова стратегія НАТО передбачає щорічне збільшення витрат на оборону, найм нових військовослужбовців та закупівлю сучасного озброєння. Він також наголосив на необхідності підготовки Альянсу до захисту не лише від Росії, але й від інших потенційних загроз, зокрема, згадавши про плани Китаю до 2030 року мати 450 військових кораблів і до 1000 ядерних боєголовок.

Підвищення витрат на оборону в НАТО

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від свого ВВП, підкреслюючи, що більшість держав не виконують навіть попередньо узгоджені 2%. За його словами, США покривають цю різницю, що є “несправедливо”.

Міністр оборони США Піт Гегсет 5 червня в Брюсселі заявив, що країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

На саміті G7 в Канаді Марк Рютте зазначив, що всі країни-члени НАТО досягнуть встановленого Альянсом орієнтиру у 2% ВВП на оборону до кінця 2025 року.

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, погоджуються з необхідністю підвищення до 5%. Проте інші, такі як Іспанія, Італія та Португалія, висловили сумніви щодо цієї мети та термінів її виконання.