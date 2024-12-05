Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела в урядових колах.
3-4 грудня міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі погодилися збільшити військову підтримку України у відповідь на посилене російське просування. Однак, одночасно почали обговорювати різні сценарії переговорів для припинення війни.
Згідно з джерелами, Україні пропонують гарантії безпеки, які не спровокують Путіна та не викличуть ескалацію.
Одним із варіантів завершення війни є створення демілітаризованої зони, яку можуть охороняти європейські війська у разі припинення вогню. Один високопоставлений західний дипломат зазначив, що у разі припинення вогню європейські війська могли б охороняти та патрулювати цю зону.
Інший високопоставлений дипломат зауважив, що ці дискусії відбуваються на тлі визнання мінливості ситуації в Україні, але з усвідомленням, що переговори мають початися найближчим часом.
Як пише видання, європейські країни також прагнуть продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу готовність запропонувати актуальні сценарії для завершення війни в Україні.
- У НАТО обговорюють сценарії завершення війни в Україні
- Україна отримала позитивну оцінку виконання Річної національної програми від НАТО
- Рютте назвав три пріоритети підтримки України: запрошення до НАТО поки не обговорюється