Країни НАТО почали зосереджувати свою увагу не лише на перемозі України, а й на пошуку можливостей для зміцнення позицій Києва під час потенційних мирних переговорів з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела в урядових колах.

3-4 грудня міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі погодилися збільшити військову підтримку України у відповідь на посилене російське просування. Однак, одночасно почали обговорювати різні сценарії переговорів для припинення війни.

Згідно з джерелами, Україні пропонують гарантії безпеки, які не спровокують Путіна та не викличуть ескалацію.

Одним із варіантів завершення війни є створення демілітаризованої зони, яку можуть охороняти європейські війська у разі припинення вогню. Один високопоставлений західний дипломат зазначив, що у разі припинення вогню європейські війська могли б охороняти та патрулювати цю зону.

Інший високопоставлений дипломат зауважив, що ці дискусії відбуваються на тлі визнання мінливості ситуації в Україні, але з усвідомленням, що переговори мають початися найближчим часом.

Як пише видання, європейські країни також прагнуть продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу готовність запропонувати актуальні сценарії для завершення війни в Україні.