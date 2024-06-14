Про це на пресбрифінгу у Брюсселі оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Згідно з планом, НАТО візьме на себе глобальну координацію забезпечення зброєю та проведення тренінгів для Збройних сил України у майбутньому.

Відомо, що схвалення “оперативного плану” протягом тривалого часу блокувала Угорщина, оскільки НАТО приймає рішення на основі консенсусу. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловлював занепокоєння, що дії Альянсу можуть спровокувати “безпосередній конфлікт” з Росією.

Однак, перед засіданням міністрів у Брюсселі, Орбан провів зустріч з Єнсом Столтенбергом і погодився відкликати своє вето в обмін на гарантії, що Угорщина не буде брати участь у тренуваннях українців та не фінансуватиме поставки озброєнь.