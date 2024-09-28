Про це розповів керівник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в інтерв’ю агентству Reuters.

Він зазначив, що майбутній сценарій медичної евакуації відрізнятиметься від досвіду союзників в Афганістані та Іраку. У конфлікті з Росією західні військові, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених військовослужбовців і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.

“Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, у гіршому випадку, великій кількості поранених. З міркувань планування необхідно розглянути всі варіанти доставки великої кількості поранених до медичних установ, включаючи потяги, але потенційно також автобуси“, сказав він, не уточнивши, скільки поранених військових очікує НАТО.

Зазначається, що планування медичної евакуації є лише одним з напрямків значно ширшого переформатування планів НАТО, спричиненого вторгненням Росії в Україну у 2022 році.

Німецькі військові заявили, що очікують, що Росія зможе напасти на країну НАТО вже у 2029 році, тоді як президент Росії Володимир Путін вважає Захід агресором, який озброює Україну. 

Видання наголошую, що війна в Україні спричинила найгостріше протистояння між Росією та Заходом з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року.

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