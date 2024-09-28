НАТО розробляє плани евакуації великої кількості поранених військових з лінії фронту на випадок війни з Росією.

Про це розповів керівник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в інтерв’ю агентству Reuters.

Він зазначив, що майбутній сценарій медичної евакуації відрізнятиметься від досвіду союзників в Афганістані та Іраку. У конфлікті з Росією західні військові, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених військовослужбовців і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.

“Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, у гіршому випадку, великій кількості поранених. З міркувань планування необхідно розглянути всі варіанти доставки великої кількості поранених до медичних установ, включаючи потяги, але потенційно також автобуси“, — сказав він, не уточнивши, скільки поранених військових очікує НАТО.

Зазначається, що планування медичної евакуації є лише одним з напрямків значно ширшого переформатування планів НАТО, спричиненого вторгненням Росії в Україну у 2022 році.

Німецькі військові заявили, що очікують, що Росія зможе напасти на країну НАТО вже у 2029 році, тоді як президент Росії Володимир Путін вважає Захід агресором, який озброює Україну.

Видання наголошую, що війна в Україні спричинила найгостріше протистояння між Росією та Заходом з часів Кубинської ракетної кризи 1962 року.