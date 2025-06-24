Саміт НАТО 2024 у Гаазі: оборонні витрати та безпека України

Про це Reuters.

24 червня у Гаазі стартує дводенний саміт НАТО, на якому основна увага буде зосереджена на ситуації на Близькому Сході та збільшенні оборонних витрат країн Альянсу. Водночас, питання війни Росії проти України, ймовірно, не займе центрального місця в порядку денному, згідно з інформацією Reuters.

На саміті зберуться лідери 32 країн-членів НАТО, серед яких будуть ключові європейські політики, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, який підтвердив свою участь.

Як повідомляє британське видання The Times, саміт передбачає одне засідання тривалістю дві з половиною години, що пов’язано з бажанням президента Трампа уникнути тривалих переговорів.

Ключовим питанням зустрічі стане встановлення нової мети оборонних витрат – 5% ВВП для кожної країни-члена. Цей план передбачає поступове збільшення інвестицій у військову інфраструктуру, кіберзахист та логістику протягом наступного десятиліття.

Проте, серед членів Альянсу існують розбіжності щодо цього питання. Наприклад, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Мадрид не виконуватиме нові вимоги щодо оборонних витрат, хоча й підтримує декларацію саміту. На це відреагував Марк Рютте:

“НАТО, як Альянс, не має права на виключення, додаткових угод тощо, тому що ми всі повинні робити свій внесок.” – Марк Рютте

Учасники саміту також мають узгодити спільну позицію щодо ситуації на Близькому Сході після атаки США на ядерні об’єкти Ірану. Основною метою заходу є продемонструвати єдність НАТО, незважаючи на попередню критику Трампа, а також розширити та модернізувати оборону для стримування агресивних дій з боку Москви, зазначає агентство Reuters.

Що очікувати Україні

Згідно з програмою саміту, 24 червня о 19:00 відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Ця зустріч проходитиме у форматі робочої вечері під головуванням заступника Генерального секретаря Альянсу.

Очікується, що лідери країн НАТО у підсумковому комюніке підтвердять зобов’язання підтримувати Україну та визнають Росію як “довгострокову загрозу” для євроатлантичної безпеки.

На полях саміту президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, про що він повідомив у інтерв’ю Sky News.

Саміт НАТО проходитиме 24–25 червня у нідерландському місті Гаага. Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що президент Зеленський отримав офіційне запрошення на цей захід.

Також участь у саміті підтвердив американський лідер Дональд Трамп, про що заявила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт.