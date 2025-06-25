Саміт НАТО 2025: підтримка України та збільшення оборонних витрат

Як зауважує видання The New York Times

Президент США Дональд Трамп описав завершальний день саміту НАТО в Гаазі як “значний день для НАТО”. Лідери країн-членів Альянсу домовилися про збільшення оборонних витрат до 5% ВВП протягом наступного десятиліття, що відповідає вимогам Трампа, висунутим ще у 2018 році. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що фінансовий тягар поступово буде перекладено з США на європейські країни та Канаду. Хоча деякі члени Альянсу поки що не підтримують цю ініціативу, загальна мета – задовольнити Трампа – залишається пріоритетною.

У порівнянні з минулорічним комюніке з Вашингтона, де Україна згадувалася 63 рази, цьогорічний документ виявився значно коротшим – всього п’ять абзаців, але з чіткими зобов’язаннями підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Ось п’ять основних підсумків саміту НАТО для України.

1. Підтримка України в рамках оборонних витрат НАТО

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності виділення 0,25% оборонних витрат країн НАТО на підтримку України, назвавши це “інвестицією в безпеку всієї Європи”. У фінальному комюніке зазначено, що держави-члени підтвердили “неухильні суверенні зобов’язання” підтримувати Україну, а також враховуватимуть прямі внески на її оборону у загальних оборонних витратах. Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що більшість союзників усвідомлюють важливість підтримки України як на полі бою, так і за столом переговорів, хоча деякі країни, зокрема Угорщина, не повністю підтримують цей підхід.

2. Змістовна зустріч Зеленського і Трампа

На саміті відбулася перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа після травня 2025 року. Переговори тривали близько 50 хвилин, проте пресу не допустили до фінальних коментарів. Зеленський охарактеризував розмову як “змістовну” і повідомив, що обговорювали шляхи до припинення вогню та миру. Трамп зазначив, що зустрівся з Зеленським, щоб дізнатися про його справи, і висловив намір поговорити з Путіним для завершення війни. Також обговорювали закупівлю американських систем ППО та можливе спільне виробництво дронів.

3. Значне збільшення безпекової допомоги Україні

Генсек НАТО Марк Рютте оголосив, що Україна отримає понад 35 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги у 2025 році, що значно перевищує початкові 20 мільярдів. Крім того, Україна уклала двосторонні угоди про спільне виробництво озброєнь, зокрема дронів, з Данією та Нідерландами. Данія виділила 500 мільйонів крон на запуск виробництва безпілотників, а Нідерланди передадуть Україні військову допомогу на 175 мільйонів євро, включаючи антидронові радари та евакуаційні автомобілі.

4. НАТО підтвердило статус Росії як агресора

У фінальному комюніке Росію назвали “довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці”. Країни Альянсу зобов’язалися стримувати Росію, оборонятися та запобігати кризам через співпрацю. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Росія загрожує не лише Україні, а й миру на всьому континенті. Президент Зеленський підкреслив, що Росія продовжує агресивну війну, використовуючи зброю, надану її союзниками, зокрема іранські безпілотники “шахеди”. Він закликав до солідарності в обороні, щоб ніхто не залишився наодинці з агресором.

5. Підтвердження незворотного шляху України до НАТО

Хоча прямого запрошення до членства Україна не отримала, саміт підтвердив “незворотній шлях” України до Альянсу, формулювання, вперше зафіксоване у Вашингтонському комюніке 2024 року. Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що союзники підтримують Україну на цьому шляху, що забезпечить свободу і безпеку на довгі роки.