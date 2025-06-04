Саміт НАТО в Гаазі 2024: оборонні витрати та Україна у центрі уваги

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На саміті НАТО, запланованому на 24–25 червня в Гаазі, учасники обговорять важливі питання, зокрема збільшення витрат на оборону та ситуацію в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поділився цими новинами під час пресконференції перед засіданням міністрів оборони Альянсу та ради Україна-НАТО, яке відбудеться наступного дня.
“Думаю, цей саміт справді має зосередитися на кількох ключових питаннях. Одне з них – це значне збільшення оборонних витрат, щоб ми могли гарантувати власну безпеку не лише зараз, а й у майбутньому. У зв’язку з цим – забезпечити, щоб наші оборонні промисловості додатково запускали виробничі лінії, вводили додаткові зміни. Вони мають знати, що ми витрачаємо більше. Вони мають знати, які цілі зі спроможностей ми ставимо”,
Генеральний секретар зазначив, що конкретні цілі будуть визначені на завтрашньому засіданні міністрів оборони.
“Щодо витрат – рішення буде ухвалене на саміті. І саме ця комбінація полегшить і покращить для оборонної промисловості ухвалення необхідних комерційних рішень. Не для підвищення цін, а для збільшення виробничих потужностей, розширення змін, щоб наші потужні й висококласні оборонні промисловості в США, Європі й Канаді виробляли значно, значно більше”,
Крім того, Рютте підкреслив, що питання України обов’язково буде на порядку денному саміту.
“Звичайно ж, Україна буде обговорюватися і буде на порядку денному саміту – в цьому немає жодних сумнівів”,
2 червня президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО в Гаазі. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що Зеленський візьме участь у заході, а також повідомив, що на саміті буде присутній американський лідер Дональд Трамп.
Речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт 3 червня підтвердила, що Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться 24 та 25 червня.
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