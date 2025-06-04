Саміт НАТО в Гаазі 2024: оборонні витрати та Україна у центрі уваги

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На саміті НАТО, запланованому на 24–25 червня в Гаазі, учасники обговорять важливі питання, зокрема збільшення витрат на оборону та ситуацію в Україні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поділився цими новинами під час пресконференції перед засіданням міністрів оборони Альянсу та ради Україна-НАТО, яке відбудеться наступного дня.

“Думаю, цей саміт справді має зосередитися на кількох ключових питаннях. Одне з них – це значне збільшення оборонних витрат, щоб ми могли гарантувати власну безпеку не лише зараз, а й у майбутньому. У зв’язку з цим – забезпечити, щоб наші оборонні промисловості додатково запускали виробничі лінії, вводили додаткові зміни. Вони мають знати, що ми витрачаємо більше. Вони мають знати, які цілі зі спроможностей ми ставимо”, – Марк Рютте

Генеральний секретар зазначив, що конкретні цілі будуть визначені на завтрашньому засіданні міністрів оборони.

“Щодо витрат – рішення буде ухвалене на саміті. І саме ця комбінація полегшить і покращить для оборонної промисловості ухвалення необхідних комерційних рішень. Не для підвищення цін, а для збільшення виробничих потужностей, розширення змін, щоб наші потужні й висококласні оборонні промисловості в США, Європі й Канаді виробляли значно, значно більше”, – Марк Рютте

Крім того, Рютте підкреслив, що питання України обов’язково буде на порядку денному саміту.

“Звичайно ж, Україна буде обговорюватися і буде на порядку денному саміту – в цьому немає жодних сумнівів”, – Марк Рютте

2 червня президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО в Гаазі. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що Зеленський візьме участь у заході, а також повідомив, що на саміті буде присутній американський лідер Дональд Трамп.

Речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт 3 червня підтвердила, що Дональд Трамп відвідає саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться 24 та 25 червня.