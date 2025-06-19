Саміт НАТО в Гаазі: Росія як загроза та збільшення оборонних витрат

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, погоджуються з необхідністю 5% збільшення. Але інші, такі як Іспанія, Італія та Португалія, висловили сумніви щодо цілі та графіка її виконання, пише Bloomberg.

На саміті НАТО, що відбудеться в Гаазі з 24 по 26 червня, лідери країн Альянсу вкажуть Росію як “довгострокову загрозу”. Цю інформацію підтвердив дипломат з однієї з ключових країн-членів НАТО.

“Росія є загрозою, і це буде чітко відображено в документі саміту. Існує також інша загроза, яку Альянс визначив у своїй стратегічній концепції в Мадриді, – це тероризм.” – співрозмовник

Дипломат зазначив, що в комюніке, ймовірно, будуть згадані обидві загрози. Крім того, важливу увагу на саміті приділять питанню підвищення цільового показника витрат на оборону.

“Очевидно, що ми домовляємося про 5% витрат на оборону, оскільки Альянс перебуває під загрозою через агресивну поведінку Росії.” – дипломат

Співрозмовник також висловив “абсолютну впевненість” у тому, що в остаточному варіанті комюніке буде згадана й Україна.

“В іншому випадку консенсусу не буде, оскільки це є важливим для переважної більшості членів Альянсу.” – посадовець

Він додав, що запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт було ухвалене генсекретарем Марком Рютте після консультацій з усіма членами Альянсу.

Збільшення витрат на оборону в НАТО

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від свого ВВП. Він підкреслив, що більшість держав не виконували навіть попередню домовленість про 2%, що призводило до того, що США покривали цю різницю, що є “несправедливо”.

Міністр оборони США Піт Гегсет 5 червня в Брюсселі заявив, що країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті G7 в Канаді зазначив, що всі країни-члени НАТО досягнуть встановленого Альянсом орієнтиру у 2% ВВП на оборону до кінця 2025 року.

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, підтримують необхідність підвищення до 5%. Однак інші, такі як Іспанія, Італія та Португалія, висловили сумніви щодо цієї мети та термінів її виконання.