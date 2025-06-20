Закриття Всесвітнього форуму в Гаазі перед самітом НАТО 2024

Про це повідомляють NOS

З учорашньої ночі Всесвітній форум у Гаазі став повністю закритим для відвідувачів. Напередодні саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня, поліція закрила всі вхідні ворота, а територію огородила триметровим парканом. Цю інформацію підтвердили місцеві ЗМІ, зокрема NOS та Hart van Nederland.

Будівництво бар’єру розпочалося наприкінці минулого місяця. Огорожа, що простягається на близько п’ять кілометрів, має висоту приблизно три метри. До учорашньої ночі пішоходи та велосипедисти могли проходити через кілька точок, але тепер всі входи закриті. Після завершення саміту ворота знову відкриються для громадськості.

З закриттям воріт також запроваджуються останні заходи безпеки. Службові собаки перевіряють територію на наявність вибухових пристроїв. Поліцейські на мотоциклах, особисті охоронці та члени мобільних підрозділів отримують фінальні інструкції.

“Якщо це пазл, то це останні один-два елементи, які нам ще потрібно зібрати.” – начальник поліції Віллем Волдерс

Муніципалітет Гааги вважає, що мешканці та туристи потребуватимуть деякого часу, щоб звикнути до нових умов, але не очікує, що ситуація вийде з-під контролю.

У рамках підготовки до саміту, повітряний простір над кількома населеними пунктами, включаючи Гаагу, Валкенбург і Нордвейк, закрито для дронів. Поліція вже вилучила кілька безпілотників. Наприклад, 19 червня у Нордвейку було затримано дрон, а його власника оштрафували. Прокуратура вирішить, чи буде чоловік притягнутий до відповідальності.

Саміт НАТО заплановано на 24-25 червня у Гаазі, Нідерланди.

25 травня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО. Також очікується присутність американського президента Дональда Трампа, про що підтвердила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт.

24 червня в рамках саміту НАТО в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.