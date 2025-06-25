Саміт НАТО 2024: підтримка України та збільшення оборонних витрат до 5% ВВП

За даними офіційного сайту НАТО

На саміті НАТО, що проходить у Гаазі 24-25 червня, країни-члени альянсу підтвердили свою підтримку Україні, вказавши на Росію як на загрозу євроатлантичній безпеці. У декларації, опублікованій на офіційному сайті НАТО, зазначено, що до 2035 року видатки на оборону зростуть до 5% від ВВП.

Згідно з документом, країни НАТО планують витрачати 3,5% ВВП на оборонні потреби, а 1,5% – на захист критичної інфраструктури, оборону мереж Альянсу, забезпечення готовності цивільного суспільства та розвиток оборонно-промислової бази.

Крім того, учасники саміту погодили, що при розрахунку оборонних витрат країн-членів буде враховано прямі внески на оборону України та її промисловість.

Країни НАТО також визнали Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Для протидії цій загрозі, учасники зобов’язуються до стримування, оборони та запобігання кризам через співпрацю.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами зазначив, що питання України буде одним з ключових на порядку денному саміту.

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою прихильність до п’ятої статті Статуту НАТО, що стосується колективної оборони. 25 червня він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту.

Наступний саміт НАТО заплановано на 2026 рік у Туреччині.

Раніше уряд Іспанії відхилив пропозицію генерального секретаря НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2032 року. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у спеціальному листі зазначив, що

“зобов’язання щодо цілі в 5% є контрпродуктивним”. – Педро Санчес

Велика Британія планує підвищити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року, а не до 2032. Уряд Британії очікує досягти цілі у 4,1% ВВП на національну безпеку до 2027 року, з яких 2,6% будуть спрямовані на основні оборонні витрати, а 1,5% – на забезпечення “стійкості”, включаючи безпеку кордонів та захист від кібератак.