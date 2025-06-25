Саміт НАТО 2025: підтримка України та нові оборонні витрати

Як повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у відео на YouTube, Україна буде важливою темою на саміті Альянсу в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що питання України стане одним з ключових на сьогоднішньому саміті Альянсу, який проходить у Гаазі. Цю інформацію він озвучив під час спілкування з журналістами перед початком заходу 25 червня.

“Україна буде важливою темою на сьогоднішньому саміті. Буде обговорено, щоб Україна протягом наступних років продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб вони залишалися в боротьбі, а також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру.” – Марк Рютте

Саміт НАТО триває 24 – 25 червня у нідерландському місті Гаага.

Згідно з інформацією, наданою британським виданням The Times, саміт складатиметься лише з одного засідання тривалістю дві з половиною години, оскільки його формат адаптовано під президента США Дональда Трампа, який не віддає перевагу тривалим переговорам.

За даними Reuters, основною темою зустрічі стане нова мета витрат на оборону: 5% ВВП для кожної країни-члена. Цей план передбачає поступове збільшення інвестицій у військову інфраструктуру, кіберзахист та логістику протягом наступних десяти років.

Очікується, що в підсумковому комюніке лідери країн НАТО підтвердять свої зобов’язання щодо підтримки України та вкажуть на Росію як “довгострокову загрозу” для євроатлантичної безпеки.

25 червня в рамках саміту президент України Володимир Зеленський, ймовірно, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.