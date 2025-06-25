Саміт НАТО у Гаазі 2025: підтримка України та оборонні витрати

Як повідомляло британське видання The Times, посилаючись на кількох неназваних дипломатів, саміт НАТО в Гаазі складатиметься лише з одного засідання тривалістю дві з половиною години.

25 червня у Гаазі стартувало пленарне засідання саміту НАТО, яке відкрив Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Ця подія привернула увагу багатьох журналістів та експертів, оскільки обговорення обіцяє бути важливим для майбутнього безпеки в Європі.

Рютте підкреслив, що одним із ключових питань на порядку денному буде підтримка України. Він зазначив, що Альянс має намір забезпечити Україні необхідну допомогу для продовження боротьби та досягнення стабільного миру.

“Буде обговорено, щоб Україна протягом наступних років продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб вони залишалися в боротьбі, а також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру”. – Марк Рютте

Генеральний секретар також акцентував увагу на необхідності збільшення витрат на оборону, враховуючи загрози з боку Росії. Це питання стало пріоритетом для обговорення на саміті.

“Це нелегко. Це політичні рішення. Я повністю це визнаю. Але водночас мої колеги за столом переговорів абсолютно переконані, що враховуючи загрозу з боку росіян, враховуючи міжнародну безпекову ситуацію, альтернативи немає. Ми справді повинні це зробити”. – Марк Рютте

Серед основних тем саміту також обговорюється нова ціль витрат на оборону – 5% ВВП для кожної країни-члена НАТО. Цей план передбачає поступове збільшення інвестицій у військову інфраструктуру, кіберзахист та логістику протягом наступних десяти років.

Проте, не всі країни Альянсу погоджуються з новими вимогами. Наприклад, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Мадрид не виконуватиме ці вимоги, хоча підтримує загальну декларацію саміту.

Після пленарного засідання запланована важлива зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Ця зустріч відбудеться 25 червня після завершення засідання Альянсу.

“Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні”. – Дональд Трамп

Саміт НАТО проходить 24-25 червня у Гаазі. За інформацією британського видання The Times, засідання триватиме лише дві з половиною години, щоб відповідати графіку президента США, який не любить тривалих зустрічей.

Очікується, що в підсумковому комюніке лідери країн НАТО підтвердять зобов’язання підтримувати Україну та визнають Росію як “довгострокову загрозу” для євроатлантичної безпеки.

Новини з саміту продовжують надходити…