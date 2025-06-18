Короткий саміт НАТО в Гаазі за ініціативою Трампа

Про це повідомляє британське видання The Times, посилаючись на кількох неназваних дипломатів, знайомих із цим питанням.

У Гаазі відбудеться саміт НАТО, який буде організований з урахуванням побажань президента США Дональда Трампа. Згідно з інформацією, отриманою від неназваних дипломатів, зустріч триватиме всього дві з половиною години, оскільки Трамп не є прихильником тривалих переговорів.

Зазвичай саміти НАТО включають три засідання, кожне з яких триває по дві з половиною години, присвячені важливим питанням геополітики та стратегії. Однак цього разу заплановано лише одне засідання.

Відповідно до джерел, комюніке саміту, що міститиме основні цілі витрат НАТО, буде надзвичайно стислим – всього п’ять абзаців на одному аркуші. Для порівняння, попередня зустріч у Вашингтоні у 2024 році завершилася декларацією з 44 пунктів, що налічувала 5400 слів.

“Йдеться про те, щоб саміт був цілеспрямованим, коротким і лаконічним… Трамп може бути нетерплячим і має короткий проміжок уваги. Чим коротше, тим краще” – один із дипломатів, з яким поспілкувались журналісти

Ця новина підкреслює зміни в підходах до міжнародних зустрічей, які можуть вплинути на обговорення важливих питань безпеки та співпраці між країнами-членами Альянсу.