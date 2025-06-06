Саміт НАТО 2025 у Гаазі: участь Зеленського та політичні нюанси

Раніше повідомило ANSА, що США нібито виступають проти того, щоб на саміт НАТО, що відбудеться 24–25 червня у Гаазі (Нідерланди) запрошували Зеленського.

Цього місяця організатори саміту НАТО планують провести захід у стислі терміни, зосередивши увагу на обмеженій кількості питань, пов’язаних з Україною. Важливою метою є забезпечити присутність Володимира Зеленського в Гаазі, не викликавши негативної реакції з боку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляють джерела.

Хоча очікується, що президент України відвідає саміт, НАТО поки що не підтвердило його запрошення. Також залишається невизначеним, чи буде в короткій заяві саміту згадано Росію як загрозу або висловлено підтримку Україні.

Дипломати зазначають, що Зеленському, можливо, доведеться задовольнитися запрошенням на вечерю, яку організує король Нідерландів Віллем-Александр. На відміну від попередніх самітів, лідери не планують проводити офіційне засідання Ради НАТО-Україна. Високопоставлений дипломат НАТО підкреслив, що робоча вечеря з міністрами закордонних справ або оборони могла б виконати цю роль.

“Багато союзників хочуть, щоб Зеленський був на саміті, але є гнучкість щодо точного формату, який дозволив би його присутність.” – Високопоставлений дипломат НАТО

Ці обережні кроки спрямовані на те, щоб не розлютити Вашингтон і уникнути повторення конфлікту, який стався в лютому між Трампом і Зеленським, що майже зруйнував міжнародну підтримку Києва.

Європейські члени НАТО, які вважають Росію серйозною загрозою, прагнуть продемонструвати свою підтримку Україні, але водночас намагаються не розчарувати Трампа, який раніше погрожував вийти з Альянсу.

Один з дипломатів НАТО в коментарі зазначив, що відсутність Зеленського на саміті в будь-якому форматі стане “як мінімум піар-катастрофою”.

Також повідомляється, що саміт і супутня письмова заява, ймовірно, будуть короткими, щоб зменшити ймовірність виникнення конфліктів або розбіжностей.

Раніше повідомлялося, що США нібито виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп зазначив, що рішення про запрошення президента України прийматиме генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

25 травня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО в Гаазі, де також буде присутній Дональд Трамп.

2 червня Зеленський підтвердив, що його запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.