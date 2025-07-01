НАТО з 2026 року враховуватиме допомогу Україні в оборонних витратах

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Укрінформу

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України, оголосив, що з 2026 року країни НАТО почнуть враховувати допомогу Україні у своїх оборонних витратах. Цю інформацію він надав в інтерв’ю для Укрінформу.

“У процесі розрахунку оборонних видатків держав-членів Альянсу, починаючи з найближчого періоду, тобто з 2026 року, враховуватимуться прямі внески на оборону України і її оборонну промисловість. Тобто країни не будуть чекати 2035-го року, граничного періоду, коли треба досягти визначених показників, а допомагатимуть уже зараз.” – Ігор Жовква

Він підкреслив, що в рішенні саміту зазначено, що члени Альянсу виділятимуть кошти не лише на постачання зброї Україні, а й на підтримку української оборонної промисловості.

“Ви знаєте, що деякі держави-члени НАТО це вже роблять, згадаю Данію, Німеччину, інші країни Північної Європи. Але тепер рішенням саміту НАТО це є обов’язковим для інших держав-членів. Оці декілька слів насправді дуже важливі, вони не просто давалися.” – Ігор Жовква

Жовква також висловив подяку партнерам, які поділяють спільні цінності, за їхню підтримку у досягненні цього важливого формулювання.

Нагадаємо, що 25 червня 2025 року в Гаазі (Нідерланди) відбувся саміт НАТО, на якому вдалося зберегти ключові позиції для України щодо її членства в Альянсі та посилити підтримку в оборонній сфері.