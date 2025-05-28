НАТО просить Німеччину збільшити військовий контингент на сім бригад

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на трьох незваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

НАТО має намір звернутися до Німеччини з проханням про додаткові військові сили – ще сім бригад, що складає близько 40 тисяч військовослужбовців. Це рішення є частиною нових оборонних планів Альянсу, які незабаром будуть затверджені. Інформацію про це повідомляють джерела, які побажали залишитися анонімними.

Альянс наразі переглядає свої цілі щодо чисельності військ та озброєння, які мають надати країни-члени, у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Очікується, що нові цільові показники будуть обговорені на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться наступного тижня.

Хоча конкретні деталі поки що залишаються під грифом секретності, джерела вказують на те, що Німеччина буде запрошена збільшити свій внесок на сім бригад, що суттєво посилить оборонні можливості Альянсу.

Згідно з інформацією одного з співрозмовників, загальна мета щодо кількості бригад, які мають надати союзники, зросте з 80 до 120-130. Наразі Німеччина вже надала НАТО вісім бригад, а ще одна бригада, яка буде розгорнута у Литві, планується до 2027 року.

У лютому цього року адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова військового комітету НАТО, зазначив, що США, ймовірно, продовжать підтримувати Альянс, хоча можуть зменшити свою військову присутність у Європі. Він підкреслив, що американські пріоритети наразі зміщуються в бік Індо-Тихоокеанського регіону.