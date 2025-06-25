Європейські лідери закликають НАТО підтримати Україну на саміті в Гаазі

Як повідомляє Twitter-акаунт Ріхардса Колса

Відкритий лист, адресований лідерам країн НАТО, підписали європейські парламентарі, дипломати, військові та експерти, закликаючи до активних дій на підтримку України в її боротьбі проти агресії з боку Росії. Цей заклик був опублікований депутатом Європарламенту від Латвії Ріхардсом Колсом 24 червня у соціальній мережі Х.

На початку саміту НАТО в Гаазі, політики та громадські діячі з різних країн закликали до рішучих дій на підтримку України.

“Більше ніяких порожніх ультиматумів. Більше ніяких затримок.” – Ріхардс Колс

Серед вимог, озвучених Колсом, були: термінова доставка систем протиповітряної оборони, введення реальних санкцій, відкриття переговорів між Україною та ЄС, а також чіткий шлях до членства в НАТО.

Автори листа підкреслили, що поки лідери збираються на саміт, Росія продовжує ескалацію війни проти України, а Захід не зміг надати адекватну відповідь на цю загрозу.

“Ультиматум про припинення вогню був зустрінутий кремлівським зухвальством і західним мовчанням. Масштабні санкції так і не з’явилися. Обіцяна повітряна оборона надходить повільно, якщо взагалі надходить. Ситуація більше не є стійкою.”

Підписанти зазначили, що 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване Україною та західними лідерами, було відхилене Росією, яка продовжує свій наступ без зупинок.

“Обіцяна відповідь – спільні, масштабні санкції так і не з’явилася. В результаті, довіра до Заходу підривається. Коли ми погрожуємо і нічого не робимо, ми виглядаємо слабкими – ми є слабкими.”

Відсутність рішучих дій лише підбурює Москву і деморалізує не тільки Україну, але й усіх, хто вірить у міжнародний порядок, заснований на правилах. Після 17 раундів санкцій ЄС, лазівки залишаються відкритими: російський тіньовий нафтовий флот діє без перешкод, а виконання санкцій є непослідовним.

“І все ж ЄС та G7 представляють понад половину світового ВВП. Немає виправдання для нерішучості, і, безумовно, жодного для самозаспокоєння.”

Автори листа підкреслили, що санкції мають бути всеосяжними, виконуваними та сталими. Вони закликали до жорсткіших дій, зокрема націлювання на весь тіньовий флот та російський банківський сектор.

Також було зазначено, що з 12 травня Україна зазнала понад 21 000 повітряних атак, включаючи тисячі дронів, бомб та ракет, націлених на цивільну інфраструктуру.

Підписанти підкреслили, що це систематичний терор, спрямований на залякування українців і примус до капітуляції, що триває через недостатню повітряну оборону України.

“Так, союзники поставили деякі сучасні системи, і ми визнаємо ці внески. Але надто мало і надто повільно.”

Вони закликали країни ЄС, які мають сучасні системи ППО, не зволікати через власні потреби, адже кожен день без адекватної оборони робить Захід співучасником людських втрат.

У листі також відзначено прогрес України в інтеграції до ЄС, проте постійне вето Угорщини заважає формальному відкриттю переговорних кластерів.

“Це ганебна перешкода для європейського майбутнього України. Ми закликаємо всіх лідерів ЄС знайти спосіб негайно відкрити переговорні кластери з Україною там, де є консенсус, і Україна відповідає критеріям.”

Підписанти закликали Україну продовжувати захищати свободу медіа, залучати всі політичні сили до процесів, зміцнювати громадянське суспільство та просувати прозорість.

Вони наголосили, що Україну не можна залишати осторонь НАТО, і що настав час зробити шлях до членства реальним.

“Шістнадцять років після обіцянки НАТО, що Україна “стане членом”, настав час зробити цей шлях реальним.”

Підписанти вітають підтримку парламентів по всій Європі, які закликають до чіткої дорожньої карти вступу України до Альянсу, а не розпливчастих запевнень.

Вони підкреслюють, що інтеграція України в НАТО зміцнить колективну безпеку, а підтримка має бути не лише словом, а й ділом.

“Санкції проти Росії з реальною силою. Конфіскація активів російського центрального банку. Постачання зброї та систем повітряної оборони, яких потребує Україна. Припинення затримок у її інтеграції до ЄС та НАТО. І не залишайте сумнівів: ми стоїмо з Україною не лише словом, але й ділом. Ця війна визначить нашу епоху. Нехай нас судять не за те, скільки ми сказали, а за те, що ми зробили, коли це мало найбільше значення.”

Саміт НАТО проходить 24 – 25 червня у Гаазі, Нідерланди. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що питання України буде важливим на порядку денному саміту.