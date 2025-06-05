США закликають НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до саміту в Гаазі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що країни-члени НАТО повинні підвищити свої витрати на оборону до 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) до саміту Альянсу, який заплановано на 24–25 червня в Гаазі. Ця заява була зроблена 5 червня в Брюсселі на початку зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО.

“Ми тут, щоб продовжити роботу, розпочату президентом Трампом, а саме зобов’язання щодо 5% витрат на оборону в цьому альянсі, що, на нашу думку, станеться. Ми вважаємо, що це має статися до саміту в Гаазі пізніше цього місяця.” – Піт Гегсет

Нагадаємо, що в січні минулого року президент Трамп закликав країни НАТО збільшити свої оборонні витрати до 5% від ВВП. Він зазначав, що більшість країн не виконували навіть раніше встановлене мінімальне зобов’язання у 2%, що призводило до того, що США змушені були покривати цю різницю, що вважалося несправедливим.