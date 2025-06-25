НАТО планує збільшення оборонних витрат через загрози Росії – Марк Рютте

Як повідомляє YouTube-канал з виступом Марка Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що в умовах зростаючої загрози з боку Росії немає альтернативи збільшенню витрат на оборону. Цю думку він висловив під час прес-конференції перед початком саміту, що відбувся 25 червня.
“Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля (РФ – ред.) в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше. Тож це буде питанням номер один у порядку денному сьогодні.”
Рютте зазначив, що підвищення оборонних витрат є складним політичним рішенням, оскільки країни стикаються з бюджетними обмеженнями. Він також повідомив, що сім-вісім країн, які раніше не досягали 2% ВВП на оборону, тепер зобов’язалися виконати це вже цього року, хоча раніше планували досягти цієї мети лише до 2030-х років.
“Це нелегко. Це політичні рішення. Я повністю це визнаю. Але водночас мої колеги за столом переговорів абсолютно переконані, що враховуючи загрозу з боку росіян, враховуючи міжнародну безпекову ситуацію, альтернативи немає. Ми справді повинні це зробити.”
Коментуючи позицію Сполучених Штатів, Рютте підкреслив їхню відданість НАТО та статті 5. Він висловив сподівання, що Канада та європейські країни прискорять свої оборонні витрати, щоб зрівнятися з США.
“Щоб ми не лише могли захистити себе від росіян та інших, але й зрівняли витрати, і це справедливо, що ми витрачаємо стільки ж, скільки витрачають США.”
Генеральний секретар НАТО також висловив обережний оптимізм щодо зобов’язання країн-членів досягти 5% ВВП на оборону. Він зазначив, що США є найбільшим донором Альянсу, витрачаючи майже трильйон доларів на оборону, і що поступове перерозподілення тягаря на європейські країни та Канаду є справедливим.
Саміт НАТО проходить 24–25 червня в Гаазі, Нідерланди. За інформацією британських ЗМІ, зустріч буде короткою – близько двох з половиною годин – через графік президента США Дональда Трампа.
Ключовою темою саміту стане нова мета щодо оборонних витрат – 5% ВВП для кожної країни-члена, з поступовим збільшенням інвестицій у військову інфраструктуру, кіберзахист та логістику протягом наступних десяти років. Проте серед членів Альянсу існують розбіжності, зокрема прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Мадрид не виконуватиме нові вимоги, хоча й підтримує декларацію саміту.
Очікується, що лідери країн НАТО у підсумковому комюніке підтвердять підтримку України та визначать Росію як “довгострокову загрозу” для євроатлантичної безпеки. 25 червня в рамках саміту президент України Володимир Зеленський, ймовірно, проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
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