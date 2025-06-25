НАТО планує збільшення оборонних витрат через загрози Росії – Марк Рютте

Як повідомляє YouTube-канал з виступом Марка Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що в умовах зростаючої загрози з боку Росії немає альтернативи збільшенню витрат на оборону. Цю думку він висловив під час прес-конференції перед початком саміту, що відбувся 25 червня.

“Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля (РФ – ред.) в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше. Тож це буде питанням номер один у порядку денному сьогодні.” – Марк Рютте

Рютте зазначив, що підвищення оборонних витрат є складним політичним рішенням, оскільки країни стикаються з бюджетними обмеженнями. Він також повідомив, що сім-вісім країн, які раніше не досягали 2% ВВП на оборону, тепер зобов’язалися виконати це вже цього року, хоча раніше планували досягти цієї мети лише до 2030-х років.

“Це нелегко. Це політичні рішення. Я повністю це визнаю. Але водночас мої колеги за столом переговорів абсолютно переконані, що враховуючи загрозу з боку росіян, враховуючи міжнародну безпекову ситуацію, альтернативи немає. Ми справді повинні це зробити.” – Марк Рютте

Коментуючи позицію Сполучених Штатів, Рютте підкреслив їхню відданість НАТО та статті 5. Він висловив сподівання, що Канада та європейські країни прискорять свої оборонні витрати, щоб зрівнятися з США.

“Щоб ми не лише могли захистити себе від росіян та інших, але й зрівняли витрати, і це справедливо, що ми витрачаємо стільки ж, скільки витрачають США.” – Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО також висловив обережний оптимізм щодо зобов’язання країн-членів досягти 5% ВВП на оборону. Він зазначив, що США є найбільшим донором Альянсу, витрачаючи майже трильйон доларів на оборону, і що поступове перерозподілення тягаря на європейські країни та Канаду є справедливим.

Саміт НАТО проходить 24–25 червня в Гаазі, Нідерланди. За інформацією британських ЗМІ, зустріч буде короткою – близько двох з половиною годин – через графік президента США Дональда Трампа.

Ключовою темою саміту стане нова мета щодо оборонних витрат – 5% ВВП для кожної країни-члена, з поступовим збільшенням інвестицій у військову інфраструктуру, кіберзахист та логістику протягом наступних десяти років. Проте серед членів Альянсу існують розбіжності, зокрема прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Мадрид не виконуватиме нові вимоги, хоча й підтримує декларацію саміту.

Очікується, що лідери країн НАТО у підсумковому комюніке підтвердять підтримку України та визначать Росію як “довгострокову загрозу” для євроатлантичної безпеки. 25 червня в рамках саміту президент України Володимир Зеленський, ймовірно, проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.