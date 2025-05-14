Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про відкриття “вікна можливостей” для досягнення миру в Україні, підкресливши важливу роль Туреччини в цьому процесі. За його словами, найближчі два тижні можуть стати вирішальними для покращення ситуації в Україні, зокрема завдяки зусиллям президента Зеленського та підтримці з боку США.

Рютте також відзначив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана як “вражаючого лідера в НАТО”, якого поважають його колеги. Це свідчить про значний вплив Туреччини на мирні переговори, які заплановані у Стамбулі.

Перемовини у Стамбулі 15 травня: деталі

10 травня, під час зустрічі “коаліції охочих”, представники 35 країн, включаючи Україну, закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися 12 травня. Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі, які брали участь особисто, тоді як інші країни підключилися онлайн.

Після зустрічі учасники “коаліції охочих” провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який висловив підтримку ініціативі. Водночас, Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без попередніх умов, не згадавши про ініціативу “коаліції охочих”.

Хоча пропозиція про 30-денне припинення вогню отримала підтримку понад 20 країн, Путін не звернув на неї уваги під час свого виступу. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Ердоган підтвердив готовність провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що було оголошено після його розмови з Макроном. Володимир Зеленський також висловив готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі для прямих переговорів.

Трамп зазначив, що “є можливість” його участі у переговорах у Стамбулі, якщо Путін також прибуде на цю зустріч. Це підкреслює важливість міжнародної підтримки у досягненні миру в Україні.