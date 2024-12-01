На півночі Норвегії, в місті Сьоррейса, відкрито новий центр підготовки десантного персоналу. Це новий крок НАТО для посилення своєї присутності в Арктиці поблизу кордону з Росією.

Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що центр у Сьоррейсі забезпечить навчання десантного персоналу США, Британії та Нідерландів. Попри те, що Норвегія не має власних десантних сил, деякі з її основних армійських підрозділів і сил спеціального призначення базуються в цьому регіоні.

Рішення створити військовий центр ухвалили на тлі зростання напруженості з Росією, яка продовжує військові дії в Україні. Норвегія, яка не має власних амфібійних сил, активно інвестує у військову інфраструктуру, витративши близько 16 мільярдів крон (1,44 мільярда доларів) на розвиток баз у регіфоні Тромс.

“Спільні тренування є необхідними для захисту Норвегії, північного регіону та НАТО у разі кризи чи війни”, – зазначив очільник міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як пише видання, Сьоррейса розташована біля фіорду Рейса та має населення близько 3500 осіб. Місцевий аеропорт є базою для Об’єднаного центру повітряних операцій і Центру управління та звітності.