Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прийматиме рішення щодо запрошення президента України Володимира Зеленського на майбутній саміт Альянсу, який відбудеться в Гаазі. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп під час брифінгу для журналістів у Анталії повідомив, що наразі немає офіційного списку запрошених учасників.

Вельдкамп висловив своє бажання особисто зустріти президента Зеленського та українську делегацію, проте остаточне рішення залишиться за генеральним секретарем НАТО. Міністр підкреслив, що цей саміт має велике значення для Альянсу, оскільки на ньому планується обговорення важливих питань, зокрема, підвищення витрат на оборону.

Марк Рютте підтвердив, що поки що не було оголошено про учасників саміту, окрім представників 32 країн-членів НАТО. Він запевнив, що інформація про запрошених буде оприлюднена, як тільки список буде готовий.

Щодо можливості участі представників країн Тихоокеанського регіону, Рютте не надав конкретних коментарів, зазначивши, що відносини з цими країнами залишаються важливими для НАТО.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть бути проти запрошення президента Зеленського на саміт. Також стало відомо, що запрошення отримали чотири азійські партнери НАТО: Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.