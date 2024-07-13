НАТО впевнене, що Північна Корея активно надає військову підтримку Росії в її агресивній війні проти України.

Про це пише Kyodo News.

Кішида висловив підтримку Україні та закликав усіх перешкодити президенту Путіну перемогти в Україні. Він також заявив про бажання розширити співпрацю з Японією, зокрема у сферах моря та повітря.

НАТО та Японія домовилися про спільні навчання та обмін конфіденційною інформацією. Члени НАТО визнали зростаючий військовий потенціал Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Також було узгоджено “флагманські” ініціативи в сферах штучного інтелекту та протидії дезінформації.

«Всі країни-члени НАТО також глибоко стурбовані можливою підтримкою Росією ракетної і ядерної програм Північної Кореї в обмін на отримання зброї від Пхеньяна», – заявив Столтенберг.

Столтенберг висловив бажання тіснішої співпраці з Японією через її технологічну перевагу. Він також висловив стурбованість щодо військової підтримки Північної Кореї Росією та можливості обміну зброєю між ними.

Щодо відкриття офісу зв’язку НАТО в Токіо, він висловив підтримку цій ідеї, але зазначив, що це питання потребує подальшого вирішення.