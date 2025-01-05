Військовий блок вимагатиме від Великої Британії збільшити витрати на посилення протиповітряної та протиракетної оборони у зв’язку з виявленою вразливістю країни до ракетної загрози.

Про це пише The Times.

Зазначається, що відповідний запит до британської влади включать до оновленого списку вимог до армій країн-членів НАТО у 2025 році. Деякі країни Північноатлантичного альянсу вже висловлювали своє невдоволення тим, що Лондон вкладає занадто мало коштів у колективну безпеку.

“Ракетні удари Росії по Україні призвели до того, що інші країни Європи почали замовляти більше засобів ППО, тоді як Лондон не має наземних зенітних систем для захисту критичної інфраструктури… Джерела у військовому середовищі попереджають: “Британія в небезпеці”, — зазначається у статті.

Зокрема, видання нагадало про новітню російську балістичну ракету “Орєшнік”, здатну вражати цілі в Європі за швидкості до трьох кілометрів на секунду.

За даними The Times, Велика Британія роками не вкладала кошти в системи протиракетної оборони. Наразі країна витрачає лише 1,6% ВВП на “звичайну оборону”, і в неї немає наземних засобів ППО для захисту найважливіших об’єктів інфраструктури або населених пунктів від балістичних ракет.

“Причина, через яку у Великобританії дуже слабка протиповітряна оборона, полягає в тому, що протягом 30 років ніхто не вважав, що вона нам потрібна. Однак те, що ви бачили в Україні та Ізраїлі, свідчить про зворотне”, — сказав високопоставлений співрозмовник видання в оборонному відомстві.