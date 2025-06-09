Китай збільшує ядерний арсенал і військовий флот до 2030 року – НАТО

За даними Пентагону, як повідомляє медіа Arms Control Association

Китай активно збільшує свою військову потужність та ядерний арсенал. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні 9 червня зазначив, що до 2030 року Пекін може мати понад тисячу ядерних боєголовок і 435 бойових кораблів.

“Китай модернізує й розширює свої Збройні сили з шаленою швидкістю. Він уже має найбільший у світі військово-морський флот.” – Марк Рютте

Згідно з прогнозами НАТО, до 2030 року Китай може мати до 435 бойових кораблів. Крім того, Пекін активно працює над збільшенням свого ядерного арсеналу. Рютте підкреслив, що китайська влада має намір довести кількість оперативних ядерних боєголовок до понад тисячу до кінця цього десятиліття.

“Масштаби мілітаризації Китаю не можна ігнорувати.” – Марк Рютте

За даними Пентагону, станом на 2024 рік Китай володів приблизно 600 оперативними ядерними боєголовками, що більше ніж удвічі перевищує їхню кількість у 2020 році. Це викликає занепокоєння у США та їхніх союзників через відсутність прозорості в китайській ядерній стратегії.

Офіційно Китай дотримується політики “невикористання першим”, проте активно нарощує ракетні системи, здатні нести ядерну зброю, і посилює свою військову присутність у Південно-Китайському морі.

Розширення китайського військово-морського флоту та модернізація стратегічних сил викликають занепокоєння не лише у Вашингтоні, але й серед країн НАТО, особливо з огляду на тісну співпрацю Пекіна з Росією.