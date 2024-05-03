Про це йдеться в заяві оборонного Альянсу 2 травня.
«Ці інциденти є частиною інтенсифікованої кампанії діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні…
Сюди входять диверсії, акти насильства, кібер- й електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції. Члени НАТО висловлюють глибоку стурбованість гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу», – йдеться в заяві.
Члени НАТО обіцяють продовжувати підвищувати свою стійкість проти таких атак і застосовувати свої інструменти для «протидії й боротьби з гібридними діями Росії».
«Ми засуджуємо поведінку Росії й закликаємо РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, як це роблять члени Альянсу.
Дії Росії не стримають членів Альянсу від продовження підтримки України», – додали в повідомленні.
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