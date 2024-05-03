Члени НАТО висловили серйозну стурбованість щодо останніх атак, які були здійснені Росією і зачепили кілька країн, включаючи Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу і Велику Британію.

Про це йдеться в заяві оборонного Альянсу 2 травня.

«Ці інциденти є частиною інтенсифікованої кампанії діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні… Сюди входять диверсії, акти насильства, кібер- й електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції. Члени НАТО висловлюють глибоку стурбованість гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу», – йдеться в заяві.

Члени НАТО обіцяють продовжувати підвищувати свою стійкість проти таких атак і застосовувати свої інструменти для «протидії й боротьби з гібридними діями Росії».

«Ми засуджуємо поведінку Росії й закликаємо РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, як це роблять члени Альянсу. Дії Росії не стримають членів Альянсу від продовження підтримки України», – додали в повідомленні.