Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Туреччини висловив думку, що Росія повинна пояснити свої наміри щодо переговорів, які відбуваються в цій країні, а також причини, чому вона бере участь у них. Це сталося на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, де Рютте підкреслив важливість розуміння позиції Росії у контексті російсько-української війни.

«Україна готова до переговорів. Вона готова домовитися про припинення вогню та розпочати діалог. Тепер черга за Росією. Вони повинні пояснити, чому вони тут і що планують далі», – зазначив Рютте.

15 травня у Стамбулі заплановані переговори між Україною та Росією, які стосуватимуться можливості 30-денного припинення вогню.

Нагадаємо, що 10 травня, під час зустрічі «коаліції охочих», США та європейські країни закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед учасників зустрічі були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, які були присутні особисто, тоді як інші країни долучилися онлайн.

Перед і після засідання учасники «коаліції охочих» провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який висловив підтримку ініціативі.

Володимир Путін, президент Росії, запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без жодних попередніх умов, про що він заявив на пресконференції 11 травня.

Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив готовність провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після його розмови з президентом Франції Макроном.

Володимир Зеленський також висловив готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів. Російський лідер вже затвердив склад своєї делегації, яку очолить його помічник Володимир Мединський.