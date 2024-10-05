Згідно з планами Альянсу, кількість військ і зброї, потрібних для захисту від РФ, має бути значно більшою.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

За даними його джерел, американський генерал Крістофер Каволі та французький адмірал П’єр Вандьє, два найвищі військові командувачі Альянсу, прописують ряд додаткових вимог до держав-членів.

Якщо у 2021 році вважалося достатнім 82 бойові бригади, то в майбутньому їх має бути 131. Це збільшення на 49 одиниць великих підрозділів, чисельність кожного з яких становить близько 5 тисяч солдатів.

Для керівництва і підтримки цих військ кількість «бойових корпусів» планується збільшити з 6 до 15, а штабів дивізій — з 24 до 38.

Існує також потреба в підвищенні боєготовності протиповітряної оборони, боєприпасах, високоточній зброї великої дальності, а також логістиці та транспорті.

Очікується, що кількість установок ППО наземного базування збільшиться з 293 до 1467, включаючи такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а також засоби захисту на близькій відстані.

Очікується збільшення кількості гелікоптерів з 90 до 104.

Це загальні вимоги для 32 союзників. Конкретні індивідуальні завдання планується обговорити під час зустрічі міністрів оборони НАТО у жовтні 2025 року.