Про це повідомляє німецьке видання Welt.
За даними його джерел, американський генерал Крістофер Каволі та французький адмірал П’єр Вандьє, два найвищі військові командувачі Альянсу, прописують ряд додаткових вимог до держав-членів.
Якщо у 2021 році вважалося достатнім 82 бойові бригади, то в майбутньому їх має бути 131. Це збільшення на 49 одиниць великих підрозділів, чисельність кожного з яких становить близько 5 тисяч солдатів.
Для керівництва і підтримки цих військ кількість «бойових корпусів» планується збільшити з 6 до 15, а штабів дивізій — з 24 до 38.
Існує також потреба в підвищенні боєготовності протиповітряної оборони, боєприпасах, високоточній зброї великої дальності, а також логістиці та транспорті.
Очікується, що кількість установок ППО наземного базування збільшиться з 293 до 1467, включаючи такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а також засоби захисту на близькій відстані.
Очікується збільшення кількості гелікоптерів з 90 до 104.
Це загальні вимоги для 32 союзників. Конкретні індивідуальні завдання планується обговорити під час зустрічі міністрів оборони НАТО у жовтні 2025 року.
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