Українські підприємства продовжують відчувати брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Зазначається, що разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.

Як додали в огляді, у червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії.

Зростає також й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.