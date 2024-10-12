Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Презентація нової пам’ятної монети із серії “Збройні Сили України” відбулася в операційній залі Національного банку України.

Головним елементом 10-гривневої монети є зображення наберетного знаку “Сил логістики Збройних Сил України”, де в основі стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’я донизу лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі. На реверсі розміщено написи “Сталева міць, непохитна воля!”.

“Ми хочемо, щоб викарбувані монети, що кожного дня будуть потрапляти в руки українців, нагадували б їм про воїнів-логістів, і щоб це також ставало приводом для вшанування фахівців логістичного забезпечення українського війська, що боронить нашу державу і її незалежність”, – сказав заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

Зазначається, що випустити таку пам’ятну монету вирішили на знак подяки.

“Це стало своєрідним визнанням важливості та героїзму військових логістів, які створюють безперебійне та надійне забезпечення Сил оборони України під час опору і відсічі російській збройній агресії”, – йдеться у повідомленні.