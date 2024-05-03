Про це повідомила пресслужба НБУ.
“Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)”, – йдеться у повідомленні.
Зокрема, заборона стосуватиметься безпілотників, приладів нічного бачення, тепловізорів.
Постанова набуде чинності 4 травня 2024 року на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.
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