Бойова техніка була оснащена додатковим захистом у вигляді антидронових мангалів.

Про це повідомили в Нацгвардії.

За її інформацією, спецпризначенці Національної гвардії знищили два російські танки та одну бойову машину піхоти на Покровському напрямку

“Бойова техніка була оснащена додатковим захистом у вигляді антидронових мангалів, які в теорії мали б захистити її від українських безпілотників. Але це не допомогло. Працюють Гострі картузи”, — йдеться в дописі.