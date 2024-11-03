Про це повідомили в Нацгвардії.
За її інформацією, спецпризначенці Національної гвардії знищили два російські танки та одну бойову машину піхоти на Покровському напрямку
“Бойова техніка була оснащена додатковим захистом у вигляді антидронових мангалів, які в теорії мали б захистити її від українських безпілотників. Але це не допомогло. Працюють Гострі картузи”, — йдеться в дописі.
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